Coronavirus : Vuitton surprend avec une visière de protection vendue 800 euros

Certains et certaines avaient parié dessus : le masque contre le coronavirus se met à la mode. Comme le révèlent de nombreux médias américains tels le NY Post, Lous Vuitton va commercialiser dès le 30 octobre prochain une visière, appelée "LV Shield" (LV Bouclier).

Toujours selon le média américain, cette visière ornée du monogramme de la marque, des clous dorés avec les contours en cuir, sera vendue sur le site de Louis Vuitton et dans certaines boutiques pour 961 dollars, soit environ 800 euros. Elle fera partie de collection Croisière 2021. Dans son communiqué, Louis Vuitton décrit son "LV Shield" comme "une pièce qui en jette, à la fois élégante et protectrice". Cette visière protégera aussi son utilisateur et son utilisatrice des rayons UV et s'assombrit en fonction de la luminosité.

Cependant, il n'est pas précisé si cette visière est homologuée par les instances médicales comme étant efficace contre le coronavirus. Comme le précise Vogue : "Il est peut-être préférable de considérer cette visière comme un pur luxe et un accessoire de mode (espérons-le) éphémère. Dans tous les cas, c'est un témoignage sur la façon dont la mode s'est adaptée à la pandémie. Les historiens de la mode l'étudieront sûrement dans 20 ans."

