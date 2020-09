Covid-19 : pourquoi l'Allemagne fait mieux que la France

publié le 16/09/2020 à 09:01

L'Allemagne a jusqu'à présent mieux résisté que ses voisins européens à l'épidémie de coronavirus. Des mesures drastiques ont été prises. En juin, deux arrondissements de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (ouest du pays) ont même été reconfinés avant que la situation ne revienne à la normale.

Pourquoi est-ce alors si différent en France ? D'abord parce que les Allemands semblent plus respectueux des gestes barrières que les Français. Dans les transports et dans les magasins, tout le monde porte un masque. On respecte les distances de sécurité (1m50 minimum et pas 1m comme en France).

Il y a aussi le fait que les Allemands ne s'embrassent pas pour se saluer. Ils se donnent l'accolade. C'est donc plus facile maintenant de se saluer de loin. En Allemagne, les fêtes de famille, les mariages par exemple, sont souvent de taille plus modeste. On peut très bien se marier avec une quinzaine d'invités que l'on emmène au restaurant.

Une meilleure traçabilité du virus

D'ailleurs, au restaurant justement, des mesures supplémentaires sont en place par rapport à la France pour limiter la propagation du coronavirus.

Pour aller au restaurant, les Allemands sont contraints de donner leurs coordonnées, ce qui leur permet d'être contacté si une personne à côté d'eux a été testée positive. Ainsi, à chaque visite au restaurant, il faut remplir un formulaire avec noms, adresse, téléphone, l'heure d'arrivée et l'heure de départ.

La traçabilité des cas contacts est meilleure en Allemagne. L'équivalent allemand de Stop Covid a été téléchargé 18 millions de fois et a donné 3.500 alertes. Ce qui a pu contribuer à freiner l'épidémie.

L'Allemagne en est au stade où c'est encore possible de remonter les contaminations, donc de mieux contenir le virus, car, par rapport à la France, elle est partie de plus bas après la première vague. C'est d'ailleurs la principale explication avancée par le virologue Timö Ullrich : "Par rapport à la France, il y a en Allemagne actuellement moins de virus en circulation susceptible de se développer."

Une meilleure gestion des tests

Toutefois, Timö Ullrich ne dit pas l'Allemagne à l'abri d'une reprise de l'épidémie : "En France, la situation est plus tendue. Tous les acteurs concernés par la lutte contre le virus sont occupés. Mais cela peut très vite changer en Allemagne. C'est pourquoi je ne dis en aucun cas que nous sommes meilleurs. La question est de savoir quand est-ce que ça va nous arriver."



Les Allemands sont bien meilleurs sur la question des tests. Si en France comme en Allemagne on fait à peu près un million de tests par semaine, c'est la rapidité des résultats qui change tout. En général, les résultats surviennent moins de 24 heures après avoir effectué un test.



Aussi, tous les touristes allemands sont systématiquement testés au retour de vacances des zones à risques. Ils sont placés à l'isolement en attente des résultats. Mais l'Allemagne n'a pas eu à gérer un tourisme de masse cet été. Beaucoup d'Allemands sont restés chez eux. Il y a eu moins de mouvements de population par rapport à la France.