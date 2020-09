Covid-19 : deux Américains meurent main dans la main

publié le 15/09/2020 à 16:00

Morts en se tenant la main. C'est l'histoire émouvante d'un couple d'américains. Johnny Lee Peoples et Cathy Darlene Peoples sont décédés du covid, à quelques minutes d'écart, en se tenant la main.

Âgés de 67 et 65 ans, Johnny Lee Peoples et Cathy Darlene Peoples étaient mariés depuis 48 ans. Lui était retraité, elle était sur le point de prendre sa retraite quand ils ont tous deux contracté le coronavirus. La sexagénaire a ressenti les premiers symptômes avant son mari. Elle avait de la fièvre, et a perdu le goût. Deux jours plus tard, son époux était également malade.

Ils avaient pourtant respecté les consignes sanitaires et les gestes barrières, mais après avoir été confinés, malades, chez eux pendant quinze jours, ils ont dû être placés en soins intensifs. Et alors qu'ils étaient de plus en plus faibles, comme le rapporte Ouest France, ils ont été réunis dans la même chambre et sont morts, peu de temps après, à quatre minutes d'intervalle.

Depuis leur fils, Shan Peoples, a décidé de médiatiser le décès de ses parents pour alerter sur la dangerosité du coronavirus. Dans une interview accordée à ABC News, il déclarait : "On entend tous les jours des gens dirent qu’ils refusent de porter un masque parce que c’est inconfortable… Ce qui est réellement inconfortable, c’est d’enterrer les personnes que vous aimez".