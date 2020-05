Coronavirus : une semaine décisive pour organiser la rentrée scolaire

publié le 05/05/2020 à 07:39

Bienvenue dans RTL avec vous, le podcast de la rédaction de RTL sur le coronavirus.

En ce mardi 5 mai, les Français sont entrés dans leur 50e jour du confinement. Dans désormais moins d'une semaine, de nombreux élèves retrouveront le chemin de l’école dans certains départements du territoire.

Mais comment faire ? Et combien seront-ils ? Beaucoup de points concernant la réouverture des écoles sont encore difficile à prédire. Beaucoup de maires, de directeurs et de parents se préparent et s’interrogent à l'approche du lundi 11 mai. Une partie des élus locaux s'est d'ailleurs montrée inquiète du plan de déconfinement présenté par le Premier ministre Édouard Philippe, qui a été rejeté par les sénateurs.

Néanmoins, la reprise de l’école veut également dire que certains enfants vont retrouver leurs parents, des enfants qui étaient confinés chez leurs grands-parents. C'est le cas d'une famille à La Baule en Loire-Atlantique, qui a témoigné au micro de RTL. Les parents, tous les deux soignants, étaient restés seuls à Paris, pour venir en aide aux personnes malades du Covid-19.

