publié le 28/04/2020 à 07:27

Pas de lyrisme mais du concret et de la clarté. Ce mardi 28 avril, les maires attendent beaucoup du discours que donnera le Premier ministre Édouard Philippe et s'inquiètent, pour beaucoup, de ne pas avoir de cadre précis pour que le déconfinement se passe dans les meilleures conditions possibles.

De nombreux élus doivent anticiper certains points et notamment la rentrée scolaire. C'est ce que souligne Philippe Buisson, le maire de Libourne, en Gironde, qui espère que ses initiatives ne seront pas retoquées du jour au lendemain : "Je n'en veux pas spécialement à l'État mais ce que je dis, c'est que les maires sont seuls. Dans le confinement, il fallait simplement dire aux gens de rester chez eux mais le déconfinement va poser un nombre incalculable de problèmes".

Philippe Busson demande à ce que "les choses soient claires et que cela ne change pas du jour au lendemain". "À nous les maires et élus locaux d'évaluer ce qui sera judicieux de faire pour la population et je ne sais pas, aujourd'hui, dans quelles conditions nous allons organiser la rentrée scolaire dans quinze jours" ajoute-t-il également en précisant que le 'couple maire-préfet' doit s'installer".

