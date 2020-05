Noémie, Juliette et Mathias vont retrouver leurs parents soignants après 49 jours de séparation

publié le 04/05/2020 à 10:55

Pour beaucoup de personnes confinées hors de leur domicile principal, l'heure du retour à la maison est proche. C'est le cas pour les enfants de soignants, dont les parents sont actuellement au front en région parisienne. Bientôt deux mois que Noémie, Juliette et Mathias sont gardés par leurs grands-parents à La Baule (Loire-Atlantique) et les retrouvailles dans quelques jours s'annoncent émouvantes.

Sur la crédence en ardoise de la cuisine, ils inscrivent à la craie jour après jour leur propre compte à rebours. Ce lundi 4 mai, J-4 avant de revoir Virginie leur mère qui viendra les récupérer en voiture direction Clamart, en région parisienne. "On l'attend avec impatience parce que ça fait deux mois qu'on l'a pas vue et deux mois sans parents ça commence à être long", explique le petit Mathias, 10 ans. "Rien que de revoir les parents, ça sera un déconfinement pour moi."

"Tout va redémarrer donc ça sera bizarre de retourner à l'école, d'avoir le cartable sur le dos, mais c'est vrai que ça va être aussi un grand plaisir parce qu'on va revoir nos amis", continue-t-il. Noémie, sa soeur de 13 ans, coche également les cases sur son agenda : "Ça va être la libération pour moi."

"Rien n'est tragique"

"Le jour où Macron a annoncé 15 jours de plus, j'ai fondu en sanglots", confesse l'adolescente. "Ils ont pleuré tous les trois et du coup nous aussi", confirme la grand-mère. Isabelle Parmentier serre ses trois petits-enfants dans ses bras et c'est sur le visage de la petite Juliette, 6 ans, que de nouvelles larmes apparaissent : "C'est trop triste parce qu'on n'a pas nos parents", explique-t-elle.

"Rien n'est tragique, on n'a pas été malades", tempère la grand-mère. "Mais c'était tellement insolite et inédit." Chaque soir, les trois enfants participent aux applaudissements pour féliciter les soignants, et donc aussi leurs parents.