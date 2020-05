publié le 04/05/2020 à 06:39

"Les maires d'Île-de-France ne porteront pas la responsabilité de l'Etat dans une réouverture des écoles à marche forcée." C'est le titre de la lettre ouverte adressée au Président de la République signée par 316 maires d'Île-de-France. Tous demandent le report de la rentrée scolaire au-delà du 11 mai, jugeant que "tout cela ne s'improvise pas du jour au lendemain."

Dans cette lettre publiée par La Tribune, les maires expliquent comprendre la nécessité de rouvrir les établissements scolaires. Or, les élus reprochent au gouvernement le désengagement de l'Etat de sa responsabilité, et un délai d'organisation impossible à tenir.

"Nous nous adressons à vous pour tirer la sonnette d'alarme : Monsieur le Président de la République, en Île-de-France, l'État ne peut pas se désengager de sa responsabilité dans la réouverture des écoles le 11 mai ; et ce calendrier est, dans la plupart de nos communes, intenable et irréaliste."

Une des principaux problèmes soulevés : le délai trop court pour préparer la réouverture des écoles dans les règles. "La préparation du déconfinement se fait dans un calendrier à marche forcée, alors que nous n'avons pas encore toutes les informations pour préparer la population, et que les directives sont mouvantes," est-il écrit dans la lettre relayée par nos confrères.

L'Île-de-France est l'une des régions les plus touchées par la pandémie de coronavirus en France. Dans cette crise les maires assurent que "nous nous sommes mobilisés, à chaque étape de cette gestion de crise, pour rassurer, communiquer auprès de nos habitants et leur expliquer les nouvelles règles à respecter," affirment-ils.

Repousser la date de réouverture des écoles

Pour les maires, une solution existe, c'est repousser la réouverture des écoles à une date ultérieure au 11 mai "s'agissant des départements classés rouges et en particulier de l'Île-de-France, (...) qui permettra l'application stricte d'un protocole sanitaire tout aussi strict qui commence à peine à être diffusé aux villes."

Parmi les réclamations, les maires d'Île-de-France souhaitent également que l'État s'assure que toutes les conditions sanitaires soient réunies, de prioriser clairement les enfants qui pourront reprendre le chemin de l'école en Île-de-France en tenant compte des inégalités familiales et de ne pas faire reposer sur les maires la responsabilité juridique, politique et morale de la réouverture des écoles.