Coronavirus : une chauve-souris à l'origine du virus ?

publié le 27/01/2020 à 10:34

Le coronavirus se retrouve en plein cœur de l'actualité en France depuis l'annonce, vendredi 24 janvier, de trois cas sur le territoire national. Vincent Enouf, directeur adjoint du centre national de référence virus et infections respiratoire à l'institut Pasteur, donne plus de précisions sur son origine.

"Depuis le début on pensait que ce n'était pas les poissons sur ce fameux marché (de Wuhan, ndrlr) qui étaient responsables de cette diffusion de l'épidémie, c'était plutôt des animaux," déclare le spécialiste. "Et en effet, aujourd'hui, le réservoir semblerait être les chauves-souris, qui auraient pu infecter ensuite d'autres animaux chassés en forêt". Il faudrait en revanche analyser plus précisément le réservoir afin de savoir précisément d'où le virus est vraiment parti, précise Vincent Enouf.

La maladie est bien connue. À ce jour, il existe six types de coronavirus. "Il en existe quatre qui provoquent des maladies communes comme la grippe, le rhinovirus, des virus que l'on connait. Il y en a deux autres qu'on ne connait qui est le SRAS-CoV et le MERS-CoV. Aujourd'hui on en a un 7e avec ce nouveau virus qui vient de la Chine," explique Vincent Enouf.

Les scientifiques en pleine recherche

Le coronavirus, appelé ainsi pour sa forme qui s'apparente à une couronne, fait l'objet d'une attention particulière auprès des scientifiques en ce moment dans le monde entier. "Le Centre national de référence a détecté ces trois premiers cas. Très rapidement, le vendredi soir, on a mis en culture les prélèvements," précisé le spécialiste, l'institut Pasteur étant le seul établissement en Europe à les posséder pour le moment.

L'institut Pasteur est en pleine recherche. "L'idée est d'amplifier ce virus de telle manière à en avoir plus pour pouvoir l'expertiser derrière (...) et pour travailler davantage dessus," a révélé Vincent Enouf. Le résultat de ces recherches permettra à termes de trouver une solution et ainsi endiguer le virus.