publié le 07/04/2020 à 07:15

Les Américains s'apprêtent à vivre l'une des "semaines les plus tristes de leur vie", ont mis en garde dimanche 5 avril les autorités des États-Unis, où le nouveau coronavirus continue de semer la mort, particulièrement dans l'État de New York. La crise du Covid-19 est désormais comparée à l'attaque meurtrière de Pearl Harbor et au 11-Septembre.

Comment en est-on arrivé là ? Pourquoi la première puissance mondiale, les États-Unis, a-t-elle failli à se préparer à cette pandémie de coronavirus ? Comment l’Amérique a-t-elle donc pu se retrouver dans une telle situation de vulnérabilité ?

Ce sont toutes ces questions que se posent Philippe Corbé dans cette nouvelle Lettre d’Amérique. Le correspondant de RTL à New York retrace les différents moments-clés dans la gestion chaotique de cette crise sanitaire hors du commun par l’administration Trump : depuis la première alerte par la Chine le 3 janvier, jusqu’aux différents dénis et changements de cap du président américain pour lutter contre le virus.

Donald Trump a encore récemment estimé que si le nombre de morts se limitait à 100.000 ou 200.000 morts dans le pays, soit davantage que le nombre total d'Américains morts dans toutes les guerres depuis 1945, ce sera la preuve, selon lui, qu’il a fait "du très bon boulot".

