Coronavirus : les deux patients hospitalisés à Paris "vont très bien"

publié le 25/01/2020 à 15:57

Les professionnels de santé veulent absolument rassurer les patients, leurs proches et la population en général alors qu'un début de frénésie sur la question du coronavirus originaire de Chine se fait sentir en ce début 2020. Les deux patients hospitalisés à Paris "vont bien", ont indiqué samedi 25 janvier les médecins qui les ont pris en charge, ajoutant que d'autres patients étaient "en détection".



"Les deux patients vont très bien" et leur état ne présente "pas de signes de gravité", a déclaré à la presse le professeur Yazdan Yazdanpanah, chef du service maladies infectieuses à l'hôpital Bichat, où les deux patients ont été hospitalisés à l'isolement. Interrogé sur d'autres cas potentiels, le professeur Pierre Carli, chef du Samu de Paris, a précisé qu'"il y a des patients en détection", sans donner de chiffre. Il a toutefois précisé que le Samu parisien avait reçu "une trentaine d'appels" de "personnes inquiètes" depuis 24 heures dont "95%" ont pu être écartés "par une simple conversation avec le médecin régulateur".

La probabilité d'une épidémie en France est extrêmement faible Professeur Yazdan Yazdanpanah Partager la citation





Les patients hospitalisés à Bichat sont un homme âgé de 31 ans et une femme âgée de 30 ans, un couple "originaire de Wuhan" la ville chinoise où l'épidémie est apparue en décembre, a précisé le Pr Yazdanpanah. Ils sont arrivés en France le 18 janvier et ont été transportés à l'hôpital Bichat vendredi par le Samu présentant "de la fièvre et des signes respiratoires". La femme n'avait plus de symptômes fiévreux samedi et l'homme présentait "une fièvre un peu fluctuante".

Interrogé sur d'autres cas possibles, le Pr Yazdanpanah, également directeur de l'institut d'infectiologie de l'Inserm et expert auprès de l'OMS, a souligné que "on va avoir des patients suspects, il va y avoir des cas". Il a toutefois estimé que "la probabilité d'une épidémie en France est extrêmement faible parce qu'on a un dispositif" pour diagnostiquer et prendre en charge rapidement les malades. "Le dispositif de prise en charge est fonctionnel", a également souligné le Pr Carli, en estimant que la prise en charge se déroulait pour l'instant "exactement dans le schéma que nous avions fixé".