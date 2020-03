Coronavirus : le confinement, décidé en Italie, "ne fonctionne pas"

publié le 05/03/2020 à 10:22

L'épidémie de coronavirus continue de progresser, et notamment en Italie, où le nombre de cas avérés est désormais de 3.000, et le nombre de morts de 107. Frédéric Bizard, économiste de la santé et président de l'Institut Santé, explique d'abord qu'"on est à la quatrième pandémie en moins de 20 ans. Et il y a eu quatre pandémies le siècle dernier. Donc on voit qu'il y a eu une accélération de ces pandémies du fait, tout simplement, des échanges internationaux, d'un contexte mondialisé sur le plan du commerce."

Pour ce qui est de l'Italie, le pays "a moins bien su endiguer cette épidémie pour deux raisons. La première, c'est que le système italien est régionalisé. Les deux premiers foyers sont apparus en Lombardie et en Vénétie, et la gestion a été régionale. Le virus, lui, ne connaît pas les frontières régionales", poursuit le président de l'Institut Santé. Il ajoute : "Et s'est ajoutée à cela une sorte de règlement de compte politique. Ces deux régions sont dirigées par la Ligue du Nord, et il y a eu une volonté de gérer [l'épidémie] à l'échelle régionale sans un transfert immédiat des informations".

D'ailleurs, "il y a eu une crise politique" en Italie fin février, "un règlement de compte avec une réunion de l'ensemble des gouverneurs des 20 régions italiennes au palais présidentiel où on a remis les choses à plat. Et, depuis, il y a eu une bonne coordination", poursuit Frédéric Bizard.

Une situation qui ressemble à celle de la Chine "où on a masqué les premiers cas et, une fois qu'on a réalisé le confinement, c'était trop tard", précisé l'économiste de la Santé. "À la fois, on voit qu'il y a un contexte politique, que ce soit en Chine ou en Iran, où ça ne fonctionne pas. Le régime autoritaire qui n'est pas transparent et masque les premiers cas, ça ne fonctionne pas pour endiguer cette épidémie". Dans le même temps, en Italie "il y a un système très régionalisé où, finalement, l'État est relativement faible dans la protection sanitaire, comme c'est le cas en Italie. Là, c'est plutôt un inconvénient pour gérer ce type de crise sanitaire."

Concernant la fermeture provisoire des universités et écoles italiennes, Frédéric Bizard assure que "le confinement politique, ça ne fonctionne pas. Parce que vous avez toujours des fuites, vous n'empêchez pas des gens qui sont contaminés de sortir de cette zone de confinement." "On essaie de mettre un système qui n'est pas 100% efficace. (...) Ça n'empêche pas la diffusion des cas."