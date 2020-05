Coronavirus : l'Italie et une partie de l'Europe entament leur déconfinement

publié le 03/05/2020 à 18:23

À partir de demain, lundi 4 mai, l'Italie va entamer son déconfinement progressif. C'est le cas d'une quinzaine de pays en Europe. Tous enclencheront demain leurs propres mesures d'assouplissement du confinement. L'Italie, durement touchée par la pandémie et cloîtrée depuis deux mois, attend avec fébrilité la levée partielle des restrictions.

Si les écoles italiennes resteront fermées jusqu'en septembre, le pays autorise tout de même sa population à se promener et rendre visite à des proches, pour la première fois en neuf semaines. Ainsi, le 4 mai, les Italiens pourront se déplacer dans leur commune et retourner dans les parcs avec un maintien des distanciations sociales, mais seulement pour des durées courtes et essentiellement pour des motifs de travail et de santé. La vente à emporter dans les bars et restaurants est également autorisée.



Néanmoins, les mesures diffèrent dans les vingt régions du pays, contribuant à une certaine confusion. La Calabre et la Vénétie ont ainsi déjà allégé les restrictions, autorisant notamment la réouverture des bars et restaurants, mais sans terrasse. Plusieurs secteurs de l'économie (bâtiment, automobile, luxe...) ont repris le 27 avril à l'échelle nationale.

La situation dans les autres pays d'Europe

L'Italie n'est pas le seul pays à voir ses mesures de confinement assouplies. L'Espagne de son côté, dont les 47 millions d'habitants étaient enfermés depuis mi-mars, a redécouvert samedi les joies du sport et de la promenade. Le déconfinement du pays doit se poursuivre par phases d'ici la fin juin.

La levée des restrictions est déjà bien enclenchée en Allemagne, où les écoles rouvrent progressivement dans certains Länder lundi, malgré un rebond des contaminations dans le pays. En Autriche, les artères commerçantes de Vienne ont retrouvé samedi leur animation avec la réouverture des magasins, comme dans les pays scandinaves.

En Europe de l'Est, les terrasses des cafés et des restaurants rouvriront à partir de lundi également, notamment en Slovénie et en Hongrie, excepté dans la capitale Budapest. En Pologne, des hôtels, des centres commerciaux, des bibliothèques et certains musées ouvriront également. Du côté de la Grande-Bretagne, le pic de la pandémie a été atteint selon le Premier ministre Boris Johnson, qui a promis un plan de déconfinement la semaine prochaine.