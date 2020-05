Coronavirus : comment l’Espagne se prépare au déconfinement

publié le 29/04/2020 à 17:11

L'Espagne, qui connaît le confinement général le plus strict d'Europe, va-t-elle pouvoir bientôt souffler ? Mardi 28 avril, le gouvernement du pays a fixé la feuille de route d'un retour à la normal "progressif".

"Dans le meilleur des cas, la phase de désescalade vers la nouvelle normalité aura une durée minimale de six semaines" et maximale de "huit semaines pour tout le territoire espagnol", a déclaré le Premier ministre Pedro Sanchez. Le déconfinement ibérique se fera donc par phase.

A l'issue de toutes ces phases, le pays entrera dans une "nouvelle normalité" permettant "l'ouverture totale de l'activité économique mais en respectant des conditions de distanciation sociale", a insisté le chef du gouvernement, en précisant que le passage entre les différentes phases dépendrait de l'évolution de la pandémie de Covid-19.

L'Espagne se trouve déjà en "Phase 0" selon Pedro Sanchez, dont le gouvernement a assoupli le confinement extrêmement strict entré en vigueur le 14 mars en permettant dimanche aux enfants de sortir se promener. Samedi 2 mai, les activités physiques individuelles et les promenades entre membres du même foyer seront à leur tour autorisées.

Phase 1

Cette première véritable phase de déconfinement pourrait commencer le 11 mai si l'évolution positive de la pandémie dans le pays se poursuit.

Les petits commerces pourront rouvrir mais avec "de strictes conditions de sécurité" tandis que les restaurateurs et cafetiers pourront accueillir des clients en terrasse mais avec une fréquentation limitée à 30%.

Les hôtels ou les logements touristiques pourront eux aussi rouvrir mais sans parties communes où pourraient se regrouper les clients. Des horaires d'accueil des personnes de plus de 65 ans dans les commerces seront prévus.

Les lieux de culte auront une capacité d'accueil limitée à un tiers de leur capacité habituelle tandis que les veillées funéraires seront de nouveau permises.

Phase 2

Dans cette phase "intermédiaire", les restaurants et bars pourront accueillir des gens à l'intérieur mais avec une fréquentation limitée à un tiers et uniquement pour les servir à table et non au bar.



Les écoles ouvriront exceptionnellement pour des remises à niveau, pour accueillir des enfants de moins de six ans dont les parents ne peuvent pas télétravailler ou pour organiser l'équivalent du bac. La capacité d'accueil sera limitée à 50% dans les lieux de culte.



Les cinémas et les théâtres rouvriront mais avec une capacité d'accueil limitée à 30%. Les concerts ou spectacles seront limités à 50 personnes en lieu fermé et à 400 à l'air libre mais avec le public assis.

Phase 3

Lors de cette phase "avancée", tous les commerces, dont les centres commerciaux, pourront rouvrir mais avec une capacité d'accueil limitée à 50% et avec une distance minimale de 2 mètres entre les personnes.



Dans les restaurants, les capacités d'accueil seront assouplies mais la séparation stricte entre les clients sera maintenue.Les plages seront également rouvertes.



Chaque phase aura une durée minimale de deux semaines correspondant à la durée moyenne d'incubation du virus, a expliqué Pedro Sanchez.



24.275 morts

D'ici à la fin du processus, les déplacements ne seront permis pour les Espagnols qu'au sein de leur province tandis que l'usage du masque sera "hautement recommandé" hors de son domicile et en particulier dans les transports en commun.



L'Espagne a recensé mercredi 29 avril 325 morts du nouveau coronavirus, un bilan quotidien en hausse par rapport aux 301 de mardi, a annoncé le ministère de la Santé. Au total, 24.275 personnes ont succombé à la maladie dans le troisième pays le plus endeuillé du monde par la pandémie.