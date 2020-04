Coronavirus : l'Afrique en manque de moyens pour lutter contre le Covid-19

publié le 18/04/2020 à 06:54

Alors que la barre des 1.000 vient d'être dépassée sur le continent, l'Afrique serait en manque de moyens pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Selon les estimation du Fonds monétaire international (FMI) et de la banque mondial publiées ce vendredi 17 avril, l'Afrique a encore besoin de 44 milliards de dollars pour lutter contre la pandémie du coronavirus.

"Ensemble, les créanciers officiels ont mobilisé jusqu'à 57 milliards de dollars pour l'Afrique en 2020", indiquent-ils également dans un communiqué commun. "Le soutien des créanciers privés pourrait s'élever à environ 13 milliards de dollars. C'est un début important, mais le continent a besoin d'environ 114 milliards de dollars en 2020 dans sa lutte contre le Covid-19, ce qui laisse un déficit de financement d'environ 44 milliards de dollars", ajoutent-ils.

Sur les 57 milliards, plus de 36 milliards proviennent du FMI et de la Banque mondiale, qui ont versé environ 18 milliards chacun. Cette somme est allouée pour fournir des services de santé "de première ligne, soutenir les pauvres et les vulnérables". Il s'agit en outre "de maintenir les économies à flot face au pire ralentissement économique mondial depuis les années 1930", ont-ils expliqué.

Une aide apportée à 30 pays africains

"Nous ne pouvons laisser aucun pays derrière nous", a déclaré David Malpass, le président de la Banque mondiale cité dans le communiqué, indiquant que l'institution avait apporté son assistance à 30 pays africains et que d'autres vont en bénéficier.

"Notre message est clair : nous sommes solidaires de l'Afrique", a réagi de son côté la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, en ajoutant que "la pandémie a un impact monumental à travers l'Afrique". Et pour cause, le continent va connaître sa première récession en 25 ans, selon les dernières projections du FMI.

L'aide internationale est cruciale pour ce continent caractérisé notamment par un fort taux d'emplois informels. Pour la seule région d'Afrique subsaharienne, ces emplois représentent 89% des travailleurs, d'où la nécessité de prendre des mesures immédiates pour étendre les programmes de filets de sécurité sociale et soutenir les travailleurs et les petites entreprises.

Sur les 160 milliards de financement de la Banque mondiale consacrés aux projets de lutte contre le coronavirus d'ici juillet 2021, 55 milliards seront déployés en Afrique. Le FMI rappelle avoir approuvé un allègement immédiat de la dette pour 23 pays africains dans le cadre de son Fonds réaménagé d'assistance et de riposte aux catastrophes (ARC).