Coronavirus en Afrique : la barre des 1.000 morts dépassée

et AFP

publié le 18/04/2020 à 00:45

La pandémie de Covid-19 a fait 1.000 morts en Afrique depuis son apparition en Chine en décembre, dont les trois quarts en Algérie, en Égypte, au Maroc et en Afrique du Sud, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi 17 avril à 20h.

Selon les chiffres officiellement recensés -1.000 décès pour 19.334 cas de contamination confirmés-, l'Afrique est avec l'Océanie l'un des continents les moins touchés par l'épidémie de coronavirus.

L'Algérie est le pays d'Afrique qui déplore le plus grand nombre de décès sur son sol (364), devant l'Égypte (205), le Maroc (135) et l'Afrique du Sud (50).

La pandémie de Covid-19 a fait plus de 150.000 morts dans le monde. Plus de 2,2 millions de cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 193 pays et territoires différents. Parmi eux, au moins 474.900 sont aujourd'hui considérés comme guéris.