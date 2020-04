publié le 14/04/2020 à 14:50

Cette aide financière d'urgence annoncée le 13 avril par le FMI doit permettre à 25 pays du Sud de couvrir pour six mois les remboursements de leur dette envers le FMI et "d'allouer une plus grande partie de leurs maigres ressources à leurs efforts en matière d'urgence médicale et d'aide", souligne un communiqué de l'institution financière.

L'Afghanistan, le Bénin, le Burkina Faso, la Centrafrique, le Tchad, les Comores, Madagascar ou encore le Yemen sont notamment concernés. Cet allègement de leur dette passe par un système de dons de la part du FMI à ces États, via un fonds fiduciaire, qui a actuellement "une capacité de 500 millions de dollars de ressources immédiatement disponibles, y compris les 185 millions de dollars promis récemment par le Royaume-Uni et les 100 millions de dollars fournis par le Japon", a précisé le FMI.

Macron appelle à annuler la dette de l'Afrique

Le même jour, Emmanuel Macron, lors d'une allocution télévisée, a appelé à "annuler massivement la dette des pays africains". "Notre proposition allant dans le sens d'une annulation de la dette, soutenue par la déclaration commune africaine, a également été accueillie favorablement par la France", a déclaré quelques heures plus tôt le président sénégalais Macky Sall.