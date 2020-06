publié le 07/06/2020 à 14:51

C'est une visite dont l'issue n'était sans doute pas souhaitée par les salariés. Aux États-Unis, une usine américaine qui aide à fabriquer des tests de dépistage au coronavirus a expliqué que sa production serait détruite après une visite de Donald Trump.

Et pour cause, Puritan Medical Products, qui produit des écouvillons des tests pour détecter les infections à la Covid-19, montre, à travers une vidéo, que le président américain ne portait pas de masques et a donc pu les infecter.

Comme le rapporte USA Today et le relaie le Huffington Post, Donald Trump s’est approché des employés avant d’attraper un écouvillon et de le porter à son visage sans protection. “Made in the USA”, fabriqués aux États-Unis, s’est-il alors félicité devant les salariés de l'usine qui étaient protégés avec des masques et des blouses.

> President Trump tours the Puritan Medical Products facility in Guilford, Maine

Contactée par le média américain, Puritan Medical Products a annoncé qu’elle jettera tous les bâtonnets produits durant cette visite. “La production était très limitée (vendredi) et les machines n’ont tourné que pendant la visite du président”, a ajouté une porte-parole de l’entreprise. L’usine n’a pas précisé le nombre d'écouvillons qui seraient détruits, mais la nouvelle s’est rapidement répandue et a été largement critiquée sur les réseaux sociaux.