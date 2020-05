publié le 30/05/2020 à 07:45

Bien que nos ordures ménagères soient incinérées, il est préférable de mettre son masque usagé dans un sac avant de le jeter avec le reste des ordures. Il y a deux principales raisons à cela.

Tout d'abord, si vous jetez votre masque tel quel, vous risquez quelques instants plus tard d'ouvrir de nouveau la poubelle afin d'y jeter un nouveau déchet. Vous risquez donc en mettant votre main, de toucher votre masque usagé et donc potentiellement vous "souiller" la main.



Deuxième raison, si votre sac poubelle s'ouvre et que vos masques et gants, usagés et potentiellement contaminés tombent, les personnes qui vont les ramasser peuvent aussi se contaminer. Il s'agit là d'une mesure de précaution.

Quoi qu'il en soit ne jetez pas vos masques par terre, ils sont de plus en plus nombreux à être retrouvés sur les trottoirs, dans les bois, les forêt, les parcs et même sous l'eau. En plus de faire courir un risque à ceux qui nettoient les espaces publics, vous risquez une amende de 68 euros. Un député LR des Alpes-Maritimes souhaite faire passer cette contravention à 300 euros. En effet, un masque jeté sur le sol mettra 450 ans à se détruire.