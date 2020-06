Mort de George Floyd : Trump évoque "un grand jour" et crée un tollé

publié le 06/06/2020 à 11:12

Le président américain a suscité un tollé vendredi 5 juin, le jour des obsèques de George Floyd, en rapportant l'évènement aux excellents chiffres économiques, qui venaient de tomber et auquel personne ne s'attendait. C'est une surprise puisque 42 millions de salariés ont perdu leur emploi depuis le début de la crise sanitaire.

On pensait que les chiffres mensuels du chômage allaient continuer à augmenter, mais ils baissent, car deux millions et demi d'emplois ont été créés en mai. Certains contestent ce comptage. Mais si cette tendance se confirme, si l'économie repart en trombe après s'être arrêté brutalement, c'est une excellente nouvelle pour les Etats-Unis et pour le président, à cinq mois de l'élection,

Donald Trump a donc convoqué les journalistes pour longuement s'auto-congratuler. Puis il a évoqué brièvement l'importance d'avoir une justice égale pour tous. Il a eu cette phrase étrange sur George Floyd : "J'espère que George nous regarde de là-haut en pensant que ce qui arrive au pays est grandiose. C'est un grand jour pour lui, c'est un grand jour pour tout le monde".

Commentaire de son rival démocrate Joe Biden : "Les derniers mots de George Floyd - 'Je ne peux pas respirer, je ne peux pas respirer'- ont résonné à travers notre pays (...) Il est franchement méprisable que le président essaye de mettre d'autres mots dans sa bouche".