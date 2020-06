Les infos de 18h - George Floyd : comment Trump gère la crise en vue de la présidentielle

publié le 01/06/2020 à 18:51

Les États-Unis se sont réveillés, ce lundi 1er juin, après une sixième nuit de troubles et d'émeutes liées à la mort de Georges Floyd, un citoyen afro-américain mort par étouffement après une intervention policière. La capitale fédérale, Washington DC, est également touchée et le président américain Donald Trump a décidé de faire de ces violences un argument électoral.

Après les violences de la veille aux portes de la Maison Blanche, Donald Trump a envoyé un tweet avec la date du 3 novembre en majuscules, qui correspond à la date de l'élection présidentielle américaine, dans cinq mois et deux jours. Face à ces émeutes, il accuse le clan Biden d'être de la "gauche radicale" et d'"essayer de sortir les anarchistes de prison".

Depuis le 1er janvier, Donald Trump a affronté un procès en destitution, une crise sanitaire inédite depuis un siècle, la plus grande crise économique et sociale depuis la Grande Dépression des années 1930 et désormais, les émeutes raciales les plus violentes depuis 50 ans.

Face à cela, le président américain pourrait essayer de rassembler et apaiser les tensions en appelant la nation au calme, comme ses prédécesseurs, mais il a refusé, ce dimanche 31 mai, à prononcer une allocution solennelle aux Américains. Il préfère alimenter les peurs pour électriser sa base électorale et discréditer ses rivaux en plaçant le chaos comme un argument électoral.



