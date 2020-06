VIDÉO - Black Lives Matter : Dwayne Johnson fustige Donald Trump

publié le 04/06/2020 à 21:52

C'est un discours puissant qu'a posté Dwayne Johnson (Fast and Furious 8, Jumanji : Next Level) sur les réseaux sociaux. L'acteur surnommé "The Rock" annonce son soutien au mouvement Black Lives Matter et fustige Donald Trump, sans le nommer.

"Où êtes-vous ? Où est notre leader en ce moment où notre pays est à genoux, suppliant, blessé, en colère, souffrant les bras levés et demandant à être entendu ?", demande Dwayne Johnson, engagé dans la lutte contre les violences policières et le racisme.

"Où est notre leader compatissant qui doit s'avancer pour notre pays genoux à terre, lever sa main et déclarer : 'Levez-vous, levez-vous avec moi parce que je vous soutiens. Je vous entends, je suis à votre écoute. Et vous avez ma parole : je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, jusqu'à mon dernier souffle, mon dernier jour, pour créer le changement nécessaire, normaliser l'égalité parce que la vie des Noirs compte", précise l'acteur, toujours sans nommer le président des États-Unis.

Le 2 juin, Donald Trump avait qualifié de "terrorisme intérieur", les manifestations pour le mouvement Black Lives Matter à la suite du meurtre de George Floyd, qui se déroulent aux quatre coins du pays. "Si une ville ou un État refuse de prendre les décisions nécessaires pour défendre la vie et les biens de ses habitants, je déploierai l'armée pour régler rapidement le problème à leur place", expliquait-il.