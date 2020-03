publié le 10/03/2020 à 07:26

La France compte 25 morts. Les laboratoires sont censés, depuis lundi 9 mars, pouvoir réaliser des tests. Censés, car ils ne sont pas tous prêts.

"Voici le kit pour détecter le coronavirus". Nathalie Le Foll, médecin biologiste au laboratoire Laborizon à Clamart près de Paris, sort quelques cartons d'une armoire, une cinquantaine de kits sont déjà arrivés. "Ici vous avez un écouvillon qui sera mis dans le nez du patient, ensuite cet écouvillon-là sera plongé dans ce flacon qui contient un liquide, et ce flacon ira dans un sachet, un triple emballage pour ne pas contaminer le personnel qui va ensuite analyser cet échantillon."

Les résultats tombent sous 24h, mais tout cela c'est de la théorie. Le laboratoire n'arrive pas à se fournir en masques de protection, rupture de stock. Impossible donc d'approcher des patients suspects.

Chez Biogroupe, 600 laboratoires en France : "C'est compliqué parce qu'on n’est pas organisé pour." La médecin biologiste Carole Gutsmuth se pose aussi beaucoup de questions : "On ne veut surtout pas faire prendre de risques à notre personnel et à nos patients qui sont malades, qui ont des chimiothérapies, qui sont immunodéprimés. Il ne faudrait pas qu'on devienne un lieu de contamination, ça, ce n’est pas possible. Donc comment prélever ces personnes ? C'est ça le problème."

Les biologistes iront-ils à domicile ? Les laboratoires devront-ils réserver un espace dédié ? Ils attendent des directives officielles complémentaires.

Coronavirus en France - Le ministre de la Culture, Franck Riester a été testé positif au coronavirus, il est contraint au télé-travail. "Il est en forme !", dit son entourage. Il aurait été contaminé à l'Assemblée nationale ou 5 députés et 2 salariés ont été détectés positifs également.



Économie - Les entreprises victimes du coronavirus pourront repousser le paiement de leurs charges, il suffira d'un simple mail. C'est ce qu'a annoncé hier le ministère de l'Économie

Coronavirus en Italie - Le gouvernement italien a encore élevé d'un cran les mesures de confinement. Tout le pays est sous cloche, les déplacements des 60 millions d'Italiens sont désormais strictement limités. L'épidémie y a fait 460 morts.