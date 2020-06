publié le 05/06/2020 à 23:09

Twitter a le vent en poupe en cette fin de printemps. Porté par la pandémie de coronavirus, les manifestations aux États-Unis voire le conflit avec Donald Trump, le réseau social de microblogging vient de connaître sa semaine la plus prolifique en termes d'audience, rapporte le site spécialisé américaine TechCrunch.

Selon les données de Sensor Tower, l'application de Twitter a été installée sur un peu plus d'un million d'appareils le 1er juin et quasiment autant mardi 2 juin. Jamais Twitter n'avait enregistré autant d'installations en un seul jour depuis 2014, date à laquelle Sensor Tower a commencé à mesurer son audience.

Apptopia, une autre société de mesure de l'audience des applications a observé la même tendance, avec un pic enregistré mercredi 3 juin avec 677.000 installations à travers le monde, dont 140.000 aux États-Unis. Selon cette entreprise, Twitter a également battu son record du nombre d'utilisateurs actifs quotidiens aux États-Unis le même jour, avec 40 millions de personnes connectées sur l'application.

Un bras de fer sans précédent avec Trump

Twitter, qui revendiquait 166 millions d'utilisateurs actifs quotidiens lors de la publication de ses résultats au premier trimestre 2020, profite pleinement de son image de réseau social de l'actualité et de l'instantanéité qui lui avait déjà valu un intérêt accru du public dans les pays en proie au coronavirus.

Aux États-Unis, les manifestants utilisent Twitter pour diffuser des images et des vidéos des manifestations, des marches pacifiques, des pillages et des cas de brutalités policières. Des centaines des milliers de personnes s'y sont connectées dans le reste du monde pour suivre les événements en direct et trouver les dernières informations sans filtre.

Le réseau social Twitter est également au cœur d'un bras de fer sans précédent avec le président américain Donald Trump, utilisateur régulier de la plateforme qu'il accuse de partialité depuis qu'elle incite ses utilisateurs à vérifier la véracité de ses messages.