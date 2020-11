Coronavirus aux États-Unis : Thanksgiving menacé par la pandémie

publié le 19/11/2020 à 07:23

Les États-Unis viennent de passer la barre symbolique des 250.000 décès liés à la Covid-19, soit un quart de millions de personnes. Pire, les modèles épidémiologiques, qui ne se sont pas trop trompés jusqu'à présent, prédisent un demi-million de morts d’ici le printemps.

Il y a un véritable décalage avec l’Europe, où le nombre de morts n’a vraiment baissé qu’en août-septembre. L’accélération du nombre de cas, constatée en Europe en septembre-octobre, c’est maintenant qu'elle se produit aux États-Unis. Les courbes sont effrayantes, verticales, cette explosion est même encore plus forte qu’en Europe.

À tel point que la ville de New York, qui était l’épicentre de la pandémie au printemps et qui était depuis une sorte de modèle de contrôle de la circulation du virus, referme ses écoles à partir d’aujourd’hui. Une situation qui se dégrade à une semaine du plus grand dîner familial de l'année : Thanksgiving. Avec ses grandes tablées et ses heures de cuisine avec ses proches, Thanksgiving rassemble les Américains pour un moment de partage et pour "rendre grâce" ensemble.

Thanksgiving à l'heure du coronavirus

Cela fait des semaines que la question fait débat. Pour beaucoup de familles, c’est un terrible dilemme. Certains n’imaginent pas renoncer à cette tradition, surtout s’ils n’ont pas vu leurs ainés depuis l’hiver dernier. Ainsi, il y a des queues encore plus longues dans les centres de dépistage, des gens qui pensent limiter les risques en faisant un test.

C’est d’autant plus compliqué que c’est aussi l’un des week-ends pendant lesquels les Américains voyagent le plus pour retrouver leurs proches. Peut-on prendre le risque de se faire contaminer dans un aéroport avant d’aller retrouver ses parents âgés ? Les étudiants peuvent-ils rentrer chez eux alors que les campus universitaires sont des foyers de contamination ?

Certaines familles se préparent à faire Thanskgiving par Zoom. Des journaux publient des conseils pour annoncer à ses proches qu’on ne viendra pas à Thanksgiving. Mais malgré les recommandations, les autorités sanitaires ne se font pas beaucoup d’illusions : le gouverneur de New York prévient qu’il y aura un énorme pic Covid dans les semaines après Thanksgiving et la question va de nouveau se poser pour Noël.

Une question sanitaire et politique

Outre le côté sanitaire, cette question du virus et de Thanksgiving est aussi politique. Cela devient une bataille de la guerre culturelle comme on dit aux États-Unis. C’est une fête américaine avec une dimension patriotique. Donc des familles tiennent à maintenir la tradition par fierté nationale, et puis parce qu’ils perçoivent les conseils appuyés des autorités comme une forme de négation de leur liberté individuelle, et ce sont des sujets particulièrement sensibles dans l’esprit de la nation américaine.

Les émissions d’opinion de FOX News carburent là-dessus, l’une des plus regardées hier soir accusait les démocrates de faire la "police de Thanksgiving", et on voyait sur l’écran des dindes avec des menottes.

La porte-parole de la Maison Blanche a même dit sur FOX News que les recommandations pour Thanskgiving des responsables sanitaires, y compris ceux qui conseillent le président, sont "orwelliennes", en référence au roman 1984 de George Orwell, Big Brother, la surveillance et le contrôle des individus par un pouvoir totalitaire.