Thanksgiving : les 4 traditions de la fête favorite des Américains

publié le 25/11/2019 à 16:12

Littéralement "gratitude" ou "remerciement", Thanksgiving est célébré par les Américains lors du dernier jeudi de novembre. Méconnue en France, Thanksgiving est considéré comme la fête préférée des Américains.

Cette année, elle a lieu jeudi 28 novembre. C'est une véritable journée de grâce aux États-Unis, puisqu'elle permet de remercier les Indiens et le Ciel d'avoir permis aux premiers pèlerins venus d'Angleterre de s'installer et de vivre sur le sol américain grâce aux bonnes récoltes qu'ils ont pu faire.

Thanksgiving, l'Europe l'a découverte à travers les séries télévisées comme Friends, Desperate Housewives, Gossip Girl... À chaque fois, les acteurs se retrouvent autour d'un bon repas, mais pas n'importe lequel : aux États-Unis, pour cette fête, la dinde est obligatoire ! Cela fait partie d'une des quatre traditions de Thanksgiving.

1. La dinde au menu

La dinde constitue le coeur du repas de l'action de grâce. L'animal a été découvert par les premiers Européens dans le Nouveau Monde. Au total, 46 millions de dindes devraient arriver dans les assiettes des Américains, soit 20% de la production annuelle.

Généralement, la dinde est accompagnée de purée de pommes de terre, et est suivie en dessert d'une tarte à la citrouille.

2. Une parade traditionnelle dans les villes

Chaque année, les grandes villes américaines organisent d'immenses parades mêlant chars et ballons à l'effigie de personnages de dessins animés et réunissant plusieurs milliers de personnes.



Organisée par la chaine Macy's, celle de New York est l'une des plus célèbres et est bien souvent la plus impressionnante. Elle est même retransmise en direct à la télévision.

3. Une dinde graciée par le président des États-Unis

Depuis 1989, le président des États-Unis gracie une dinde devant un parterre de journalistes à la veille de Thanksgiving. C'est Georges Bush père qui a initié cette coutume qui permet de donner un coup de projecteur au lobby volailler et de faire grimper la cote de popularité du président américain.



La légende veut qu'une fois graciée, la dinde parte couler des jours heureux loin des appétits humains.

4. Le coup d'envoi du Black Friday

Aux États-Unis, le dernier jeudi du mois de novembre est férié pour célébrer Thanksgiving car c'est une réunion familiale très importante pour les Américains. Le lendemain de cette fête sonne également le coup d'envoi du Black Friday, la grande journée promotionnelle.



C'est l'occasion pour les Américains de se ruer dans les magasins qui proposent des réductions conséquentes.