Coronavirus : les États-Unis franchissent la barre des 250 000 morts

Aux États-Unis, le coronavirus a fait plus de 250 000 morts depuis le début de l'épidémie. Le pays est de loin le plus endeuillé du monde par la maladie, devant le Brésil et l'Inde. Avec plus de 11 millions de cas, il compte à lui seul près d'un cinquième du nombre total de contaminations recensées à travers le monde.

Les Etats-Unis ont enregistré en moyenne chaque jour plus d'un millier de décès au cours des deux dernières semaines. Face à l'accélération de l'épidémie, de nombreux États et métropoles ont réintroduit des restrictions. À New-York, les bars et restaurants se sont vus imposer un couvre-feu. Les écoles de l'État fermeront jeudi.

La mairie de Chicago, troisième ville du pays, a appelé ses habitants à rester chez eux, sauf pour les déplacements essentiels. Une étude des Centres américains de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), publiée fin octobre, estimait à 300.000 personnes la surmortalité liée à la pandémie de Covid-19 aux Etats-Unis en se basant sur des modèles démographiques.