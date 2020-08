Crédit : Roger Kisby / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

publié le 31/07/2020 à 01:46

Une arnaque qui n’a pas manqué d’interpeller la justice américaine. Soupçonné d’avoir arnaqué l’équivalent de 4 millions de dollars de prêts octroyés par le gouvernement pour faire face à la crise sanitaire, un homme originaire de Miami (Floride) a été interpellé. D’après les informations du New York Times, David T. Hines a dilapidé des sommes colossales en nuits d’hôtels, vêtements et bijoux de luxe. Son plus gros achat : une Lamborghini Huracán Evo d’un montant de 318 497 dollars.

Pour recevoir des aides et des prêts, il aurait fait plusieurs demandes au gouvernement, en expliquant qu’il s’occupait de quatre entreprises, "avec un effectif de 70 employés et des charges mensuelles qui s’élèvent à quatre millions de dollars". Même après les premiers virements, David T. Hines a renouvelé des demandes d'un montant total de plus de 13 millions de dollars, rapporte Ouest-France.

Identifié après un délit de fuite, l’homme encourt jusqu'à 70 ans de prison. Les autorités ont saisi la voiture et tentent de récupérer les sommes perçues. Accusé de fraude bancaire et de fausse déclaration auprès d’un organisme de crédit, David T. Hines est convoqué le 14 octobre devant le tribunal.