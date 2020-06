publié le 09/06/2020 à 18:13

Les États-Unis, premier pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, déplore selon les derniers chiffres, 111.007 décès pour 1.961.185 cas de contamination. Au moins 518.522 personnes ont été déclarées guéries depuis le début de l'épidémie.



Lors des dernières 24 heures, le nouveau coronavirus a fait aux États-Unis 450 décès supplémentaires, selon le comptage à 20h30 lundi (00H30 GMT mardi) de l'Université Johns Hopkins. Il s'agit du bilan journalier le plus bas depuis environ deux mois.

Sachant que les données de l'université, actualisées en continu, ont tendance à mécaniquement baisser en sortie de week-end (en fonction des informations transmises par les autorités sanitaires locales), il va falloir attendre avant de savoir si ces chiffres se confirment dans le temps.

Environ 20.000 nouveaux cas par jours

Les États-Unis enregistrent depuis la fin mars des bilans journaliers de 500 décès ou plus, avec un pic de 3.000 décès en 24 heures à la mi-avril. Depuis deux semaines, les bilans journaliers sont régulièrement repassés en dessous des 1.000 morts, cependant le pays continue à enregistrer autour de 20.000 nouveaux cas de coronavirus chaque jour, et peine à inverser la tendance.

Si le pays est de loin le plus touché par la pandémie, rapporté à la population, plusieurs pays européens dont la France, l'Italie ou l'Espagne, comptent plus de morts par habitant que l'Amérique.

Des chercheurs de l'université du Massachusetts ont réalisé une moyenne de neuf modèles épidémiologiques. Selon eux, le nombre de décès de la Covid-19 devrait avoisiner les 127.000 morts aux États-Unis d'ici le 27 juin.

New-York se déconfine doucement

Du coté de New York c'est le déconfinement qui s'installe depuis lundi. "Voici le jour où New York commence à rouvrir et je suis si heureux de voir ce jour enfin arrivé", a déclaré Andrew Cuomo le gouverneur de New York, tout pile 100 jours après la confirmation du premier cas dans la capitale économique américaine.

Un déconfinement très progressif, qui est limité dans un premier temps à la construction et au secteur manufacturier. Les autorités américaines espères entamer la deuxième étape d'ici 15 jours. Celle-ci offrira plus de liberté aux habitants puisqu'elle signera la réouverture des coiffeurs et des terrasses. Les salles de restaurant et de spectacle resteront quant à elles fermées. Cette deuxième phase interviendra à condition que le taux d'infection ne reparte pas à la hausse d'ici la.