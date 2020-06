Coronavirus au Brésil : comment le gouvernement joue avec les chiffres

publié le 09/06/2020 à 11:48

Au Brésil, la colère des autorités sanitaires, qui accusent le gouvernement d'"effacer les morts de la Covid-19". Dans ce pays où le président, Jair Bolsonaro, minimise depuis le début l'étendue et les conséquences de la pandémie, l'État a tout simplement choisi de ne plus communiquer les chiffres ou de façon très partielle et partiale. Ce qui permet à chacun de faire son propre bilan.

Sur le site du ministère de la Santé, on trouve désormais trois chiffres : en très gros, le nombre de personnes soignées de la Covid-19, en moyen, le nombre de cas et en plus petit le nombre de morts.

Des chiffres qui correspondent aux dernières 24 heures, le ministère ne communique plus de bilan total. D'autre part, la mise à jour quotidienne des données du ministère a été retardée. Au lieu de sortir entre 17 et 19 heures, les chiffres sont maintenant diffusés à 22 heures, bien après les journaux télévisés du soir.

Pour l'ancien ministre de la Santé, limogé par Jair Bolsonaro en avril, le gouvernement "ne veut pas maquiller les chiffres mais faire de la chirurgie esthétique". En pleine pandémie, les États commencent à assouplir les restrictions. Ce week-end, les restaurants et les bars ont rouvert à Rio de Janeiro.