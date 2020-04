Coronavirus aux États-Unis : le pic épidémique "passé", assure Donald Trump

Crédit : WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

et AFP

publié le 16/04/2020 à 11:01

Donald Trump y voit un signe "encourageant" pour relancer l'économie. Le président américain a affirmé mercredi 15 avril que les États-Unis avaient probablement "passé le pic" dans la pandémie de coronavirus. "La bataille continue mais les données suggèrent qu'à travers le pays, nous avons passé le pic des nouveaux cas", a-t-il déclaré avant d'ajouter que ces "avancées" lui permettraient de dévoiler jeudi 16 avril des lignes directrices pour rouvrir l'économie.

"Il est évident que notre stratégie agressive fonctionne", a ajouté le président du pays le plus touché au monde par la pandémie, avec 27.850 morts jusqu'ici et plus de de 630.000 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins qui fait référence.

"Ces avancées encourageantes nous ont placé dans une position très solide pour finaliser des directives pour les États pour rouvrir le pays", a-t-il poursuivi, précisant qu'il les présenterait jeudi. "Demain sera un très grand jour, nous allons parler avec les gouverneurs, nous aurons des informations sur certaines ouvertures", a-t-il encore dit.

Trump veut "rouvrir le pays"

"Nous allons rouvrir des États, certains États beaucoup plus tôt que d'autres. Certains États pourraient en fait ouvrir avant l'échéance du 1er mai", a-t-il assuré. "Nous allons revenir très fort, nous tous", a-t-il enfin lancé Donald Trump.



Des annonces faites alors que les États-Unis ont enregistré mercredi 15 avril un nouveau sombre record avec près de 2.600 morts supplémentaires du nouveau coronavirus en 24 heures, le plus lourd bilan journalier recensé par un pays.