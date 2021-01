Coronavirus : Allemagne, Royaume-Uni… Quels pays voisins reconfinent ?

publié le 05/01/2021 à 15:09

Le Premier ministre britannique Boris Johnson l'a annoncé lundi 4 janvier au soir. La Grande-Bretagne réinstaure un confinement dès mercredi 6 janvier à minuit pour lutter contre l'accélération de l'épidémie de Covid-19, due notamment au nouveau variant du coronavirus.

"Il est clair que nous devons faire plus" pour "prendre le contrôle" du nouveau variant", a déclaré Boris Johnson. "Nous devons ainsi entrer dans un confinement national qui soit assez fort pour maîtriser ce variant".

L'Ecosse avait déjà annoncé un confinement total à partir du 4 janvier, et l'Irlande du Nord et le Pays de Galles ont instauré leur troisième confinement juste après Noël.

Mais le Royaume-Uni n'est pas le seul pays à confiner en Europe. L'Allemagne aussi, fortement touchée par l'épidémie, s'est reconfinée le 16 décembre dernier.

Allemagne, Pays-Bas, Autriche, Grèce...

Les écoles, les crèches et tous les commerces non-essentiels sont fermés, et les déplacements sont limités. Initialement prévu jusqu'au 10 janvier, le confinement devrait être prolongé ce mardi, probablement jusqu'au 31 janvier.

Alors que plus de 264.000 personnes âgées et personnels soignants avaient reçu lundi 4 janvier une première dose du vaccin Pfizer-BioNTech, la lenteur des vaccinations est épinglée dans le pays.

Non loin de là, les Pays-Bas ont annoncé un confinement le 14 décembre dernier pour cinq semaines, soit jusqu'au 19 janvier. Les citoyens néerlandais doivent rester chez eux, et recevoir au maximum deux personnes par jour, a insisté le Premier ministre. Les écoles et les magasins non-essentiels sont également fermés. Le pays est le dernier de l'Union européenne à se lancer dans la vaccination, puisqu'il commencera seulement mercredi 6 janvier.

Des confinements partiels et des restrictions prolongées

L'Autriche, depuis le 26 décembre et jusqu'au 24 janvier, et la Grèce, jusqu'au 10 janvier, sont aussi confinées, tout comme la Pologne (jusqu'au 17 janvier) et la Lituanie (jusqu'au 31 janvier).



D'autres pays ont choisi de confiner, et d'ouvrir, au moins partiellement, les écoles. C'est notamment le cas en Hongrie, qui a gardé les écoles maternelles et primaires ouvertes, mais pas les collèges, lycées et universités, qui font cours à distance. L'Italie a également décidé ce mardi 5 janvier de retarder la réouverture des lycées. Le retour en présentiel n'aura lieu que le 11 janvier et non le 7 janvier comme prévu initialement. Il reste interdit de se déplacer entre les différentes régions jusqu'au 15 janvier et les bars et restaurants restent fermés le week-end des 9 et 10 janvier.