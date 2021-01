Italie : il va être interdit de fumer dehors à moins de 10 mètres de quelqu'un à Milan

publié le 02/01/2021 à 01:03

C'est une mesure qui pourrait considérablement améliorer la qualité de l'air à Milan. À compter du mardi 19 janvier prochain, la ville italienne va interdire à ses habitants de fumer à moins de dix mètres des autres personnes, à l'extérieur. Cette règle est mise en place dans le cadre d'un nouveau règlement sur la qualité de l'air, voté au mois de novembre.

Comme le rapporte franceinfo, les autorités milanaises souhaitent même aller encore plus loin pour lutter contre la pollution puisque puisqu’elles interdiront totalement aux habitants de fumer en extérieur en 2025.

Dans un communiqué, la municipalité indique que cette mesure doit contribuer à "réduire les PM10, c'est-à-dire les particules polluantes nocives pour les poumons et à protéger la santé des citoyens contre le tabagisme actif et passif dans les lieux publics et également fréquentés par les mineurs".

D'autres réglementations vont être mises en place pour faire diminuer la pollution de l'air à Milan. L'installation de nouveaux chauffages au diesel est désormais proscrite et "à partir du 1er octobre 2022, il sera interdit d'utiliser du diesel également dans les systèmes de chauffage existants". L'utilisation du bois pour alimenter les fours des pizzerias sera également réglementé à partir du 1er octobre 2022, et au 1er janvier 2022, les commerçants seront obligés de fermer la porte de leur magasin afin de ne pas gaspiller d'énergie.