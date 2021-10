Crédit : AFP PHOTO/KCNA VIA KNS"

La Corée du Nord viendrait-elle de franchir un cap dans sa course à l'armement? Pyongyang a annoncé avoir testé mardi avec succès un missile planeur hypersonique. Une avancée technologique majeure qui revêt "une grande importance stratégique" au moment où le régime cherche à "multiplier par mille" ses capacités de défense, selon l'organe de presse officiel nord-coréen KCNA.

L'essai de ce missile, identifié comme le Hwasong-8, a "confirmé le contrôle de la navigation et la stabilité du missile" de même que "la manœuvrabilité de son système de guidage et les caractéristiques de vol plané de l'ogive hypersonique détachée", a encore affirmé KCNA.

Ces engins sont beaucoup plus rapides que les missiles balistiques ou de croisière classiques. En cela, ces missiles hypersoniques sont aussi beaucoup plus difficiles à détecter et à intercepter.

Qu'est-ce qu'un missile hypersonique?

Les missiles hypersoniques sont capables d'atteindre une vitesse au moins cinq fois supérieure à la vitesse du son (Mach 5), soit plus de 6.100 km/h. Ils peuvent également manoeuvrer en plein vol, ce qui les rend beaucoup plus difficiles à suivre et à intercepter que les projectiles traditionnels. Leur temps de vol étant réduit, cela diminue la probabilité de pouvoir les intercepter. Certains modèles peuvent transporter des ogives conventionnelles ou des ogives nucléaires.

Actuellement, la Russie est considérée comme le leader mondial dans cette technologie. Elle développe une gamme de nouvelles armes hypersoniques, comme la torpille "Poséidon", que le président Vladimir Poutine a qualifiées d'"invincibles". En juillet, elle a testé avec succès le Zircon, un missile hypersonique lancé depuis un navire qui peut atteindre jusqu'à sept fois la vitesse du son.

Priorité pour Pyongyang, menace pour Washington

Si confirmé, cet essai constituerait donc une menace pour les États-Unis qui dépensent des milliards de dollars pour financer ses systèmes de défense antimissile. Mercredi, les chefs d'état-major interarmées à Séoul ont officiellement affirmé que les armées sud-coréenne et américaine étaient "capables de détecter et d'intercepter" le Hwasong-8.

Certains experts estiment par ailleurs que les armes hypersoniques n'auraient que des avantages limités. Mais si Pyongyang poursuit l'essai de cette semaine pour développer pleinement la technologie hypersonique, "cela constituerait une menace militaire importante", a déclaré Cheong Seong-Chang, du Centre d'études sur la Corée du Nord à l'Institut Sejong. "S'il est développé en longue portée, il n'y a aucun pays sur terre, y compris les États-Unis, qui puisse intercepter un tel missile à grande vitesse".

Washington et Séoul sont liés par un traité de sécurité. Les États-Unis stationnent ainsi environ 28.500 soldats dans le Sud pour le protéger de son voisin, pour qui le développement de ce missile hypersonique est l'une des cinq tâches "prioritaires" du plan quinquennal pour les armes stratégiques. Ce plan présenté en janvier par Kim Jong Un, qui a érigé les États-Unis en "ennemi principal", prévoit aussi le développement d'un sous-marin à propulsion nucléaire et des missiles balistiques intercontinentaux.

Une course aux armements des deux Corées ?

Le tir de mardi est intervenu quelques jours après que Kim Yo Jong, l'influente sœur du dirigeant nord-coréen, a laissé entrevoir la possibilité d'un sommet entre les deux Corées, tout en exigeant au préalable que Séoul abandonne sa "politique hostile". Les frères ennemis renforcent leurs capacités militaires dans ce qui est en train de devenir une course aux armements sur la péninsule divisée.



Séoul consacre en effet également des milliards de dollars au développement militaire et a réussi ce mois-ci le premier tir d'essai d'un missile balistique lancé par sous-marin (SLBM), ce qui en fait l'une des rares nations à disposer de cette technologie avancée.