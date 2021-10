Corée du Nord : Kim Jong Un rejette l'offre de dialogue américaine

Crédit : STR / KCNA VIA KNS / AFP

Des tensions diplomatiques persistantes. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a rejeté une offre de dialogue des États-Unis, la qualifiant de "façade pour masquer leur fourberie et leurs actes hostiles", ont rapporté les médias d'État, ce jeudi 30 septembre.

"Depuis l'avènement de la nouvelle administration américaine, la menace militaire des États-Unis et leur politique hostile à notre encontre n'ont pas changé du tout, elles sont devenues plus trompeuses", a déclaré Kim Jong Un dans une longue adresse devant l'Assemblée suprême du peuple, le "parlement" nord-coréen, selon le quotidien officiel Rodong Sinmun.

Le gouvernement du président américain Joe Biden a déclaré à plusieurs reprises être disposé à rencontrer des responsables nord-coréens partout, à tout moment et sans conditions préalables, dans le cadre de ses efforts de dénucléarisation. Mais les pourparlers entre Washington et Pyongyang restent dans l'impasse depuis l'échec du sommet de 2019 à Hanoï entre Kim Jong Un et le président américain de l'époque, Donald Trump.

L'ONU se réunit ce jeudi pour évoquer la Corée du Nord

Depuis l'arrivée de Kim Jong Un au pouvoir, les programmes d'armement ont progressé. La Corée du Nord n'a procédé à aucun essai nucléaire ou tir de missile balistique intercontinental depuis 2017 mais elle a affirmé cette semaine avoir testé un missile planeur hypersonique, ce qui pourrait constituer une avancée technologique majeure.

Le Conseil de sécurité de l'ONU prévoit de se réunir ce jeudi 30 septembre pour évoquer la situation de la Corée du Nord, à la demande des États-Unis, de la France et du Royaume-Uni, selon des diplomates. Cette session se tiendra en principe dans la matinée et à huis clos, a précisé à l'AFP l'une de ces sources, sans indiquer si elle pourrait donner lieu à l'adoption d'une déclaration commune du Conseil de sécurité.