Conflit Israël-Hamas : Hollywood condamne les "actes terroristes barbares" du Hamas

Un conflit qui dépasse les frontières et suscite de nombreuses réactions à travers le monde. Des centaines de célébrités hollywoodiennes ont signé jeudi 12 octobre une lettre ouverte pour condamner les "actes terroristes barbares" du Hamas qui a tué plus d'un millier d'israéliens lors d'une attaque sans précédent le week-end dernier.

L'actrice des films Wonder Woman, Gal Gadot, d'origine israélienne, fait partie des plus de 700 signataires de cette lettre parmi lesquels figurent notamment les stars Jamie Lee Curtis, Chris Pine, Michael Douglas ou encore Jerry Seinfeld. "Le cauchemar des Israéliens est devenu réalité lorsque les terroristes du Hamas ont infiltré les villes et villages israéliens", peut-on lire dans la lettre, publiée par l'association Creative Community For Peace.

"Le Hamas a tué et pris en otage des hommes, femmes et enfants innocents. Ils ont enlevé et assassiné des nourrissons et des personnes âgées", poursuit le document. "C'est du terrorisme. C'est mal. Il n'y a aucune justification ou rationalisation pour les actions du Hamas. Ce sont des actes terroristes barbares qui doivent être dénoncés par tous."

Les stars hollywoodiennes espère la libération des otages innocents

Israël a été pris par surprise par l'attaque sanglante lancée le 7 octobre par des combattants du mouvement islamiste palestinien Hamas qui ont enlevé environ 150 personnes. En Israël, plus de 1.200 personnes ont été tuées dans cette attaque, la plus meurtrière depuis la création de l'État israélien il y a 75 ans.

En riposte, l'armée israélienne a mené des bombardements aériens sur la bande de Gaza qui ont fait plus de 1.400 morts selon les autorités locales. La lettre demande aux stars de l'industrie du divertissement de soutenir Israël et de "faire ce qui est en leur pouvoir pour exhorter l'organisation terroriste à libérer les otages innocents".



De nombreuses célébrités avaient déjà réagi à titre personnel sur les réseaux sociaux pour dénoncer l'attaque du Hamas.

