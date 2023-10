Conflit Hamas-Israël : Mohamed Salah appelle à la fin des "massacres" en Palestine

Mohamed Salah prend position dans le conflit entre Israël et le Hamas. La star du football égyptien et de Liverpool a demandé mercredi 18 octobre que l'aide humanitaire soit autorisée à entrer à Gaza, plaidant pour la fin des "massacres".

Les habitants de Gaza sont confrontés à de graves pénuries, le territoire ayant été bouclé à la suite des attaques du 7 octobre perpétrées par des militants du Hamas contre des communautés et des postes militaires israéliens. Plus de 1.400 personnes ont été tuées en Israël, la plupart des civils, le jour de l'attaque, qui est la plus meurtrière ayant visé Israël depuis sa création, en 1948.

En représailles, Israël bombarde sans relâche le petit territoire surpeuplé de Gaza, où au moins 3.478 personnes ont été tuées, en majorité des civils palestiniens, selon les autorités locales, qui ne précisent pas si ce bilan prend aussi en compte celui des victimes de l'hôpital Ahli Arab de Gaza.

"Empêcher de nouveaux massacres d'âmes innocentes"

Vainqueur de la Ligue des Champions et de la Premier League avec Liverpool, le capitaine de la sélection égyptienne, âgé de 31 ans, est l'un des sportifs les plus populaires du monde arabe.

"Il n'est pas toujours facile de parler dans une période comme celle-ci. Il y a eu trop de violence, trop de chagrin et de brutalité", a déclaré Mohamed Salah dans une vidéo publiée pour ses 62,7 millions de followers sur Instagram. "Ce qui est clair maintenant, c'est que l'aide humanitaire à Gaza doit être autorisée immédiatement. Les gens là-bas se trouvent dans des conditions terribles", ajoute-t-il.