Coupe du monde 2022 : Haaland, Mané, Mahrez, Salah, Verratti... Les grands absents

Si la liste ne s'allonge pas encore d'ici-là, ce sont trois des 10 premiers du classement du Ballon d'Or 2022 qui ne fouleront pas les pelouses au Qatar : Sadio Mané (2e), Mohamed Salah (5e) et Erling Haaland (10e). Le Sénégalais s'est blessé avec le Bayern Munich face au Werder Brême (6-1), mardi 8 novembre. Touché à un tendon, il va manquer plusieurs semaines de compétition, selon des informations de L'Équipe.

Mané rejoint au rayon des grands absents sur blessure les milieux français Paul Pogba (genou puis cuisse), N'Golo Kanté (ischios-jambiers) et Corentin Tolisso (cuisse). Didier Deschamps, qui annonce sa liste mercredi 9 novembre, croise les doigts pour que Raphaël Varane (cuisse), Presnel Kimpembe (tendon d'Achille) et Karim Benzema (cuisse), notamment, retrouvent à temps l'intégralité de leurs moyens.

Les autres forfaits sur blessure notoires sont pour l'instant l'Allemand Timo Werner, l'Argentin Giovani Lo Celso, le Portugais Diogo Jota, le Néerlandais Georginio Wijnaldum et l'Anglais Reece James. La Belgique retient son souffle pour Romelu Lukaku, l'Uruguay pour Edinson Cavani, la Corée du Sud pour Heung-min Son, le Canada pour Alphonso Davies, le Portugal pour Pepe.

Pas de Haaland, de Alaba et d'Italiens...

Comme lors de chaque édition, il y aura aussi les stars absentes pour cause de non qualification de leur sélection nationale, comme des Jari Litmanen, Ryan Giggs, George Weah ou Éric Cantona ou par le passé. En 2022, comment en pas commencer cette liste par Erling Haaland ? Le "cyborg" de Manchester City (22 ans) a terminé 3e des éliminatoires de la zone Euro derrière les Pays-Bas et la Turquie.

3e place également pour la République tchèque de Patrik Schick, auteur du plus beau but du dernier Euro. L'Autriche de David Alaba et Marcel Sabitzer n'a pu faire mieux que 4e derrière le Danemark, l'Écosse et Israël, comme la Slovénie de Jan Oblak derrière la Croatie, la Russie et la Slovaquie et la Géorgie de Géorgien de Khvicha Kvaratskhelia. Zlatan Ibrahimovic aurait sans doute lancé un appel si la Suède avait remporté sa finale de barrages contre la Pologne (défaite 2-0).

Reste l'énorme surprise de ces barrages de la zone Euro, l'élimination de l'Italie, championne d'Europe quelques mois plus tôt, face à la Macédoine du Nord en demi-finale de barrages, à la dernière seconde (0-1). La Squadra Azzura aurait ensuite dû écarter le Portugal pour voir le Qatar. Mais que la désillusion est énorme pour les Marco Verratti, Gianluigi Donnarumma, Leonardo Bonucci ou encore Jorginho.

... ni de Mahrez, Slah ou Osimhen

En Afrique, les cinq places au Mondial ont été empochées par le Cameroun, le Maroc, la Tunisie, le Ghana et donc le Sénégal, laissant à quai l'Algérie de Riyad Mahrez, l'Égypte de Mohamed Salah et le Nigeria de Victor Osimhen, tous battus lors du tour final en matches aller-retour. Dans la zone Amérique du Sud, la Colombie de Luis Diaz a terminé à la 6e place.

