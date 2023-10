Attaques du Hamas en Israël : le temps s'est figé dans l'horreur au festival de musique de Re'im

Le temps s’est figé dans cet espace arboré qui accueillait la rave party "Tribe of Nova". Ce festival de musique organisé près du kibboutz Ré'im a été pris pour cible par les terroristes du Hamas le 7 octobre dernier. Au moins 260 participants ont été tués. Les stands de boissons sont encore debout, mais tout autour, c’est le chaos. Dans leur fuite, les jeunes festivaliers ont tout laissé derrière eux. Des chaussures, des couvertures, un sac à main rose recouvert de sang et de poussière, des verres en plastique, partout, écrasés.



Près d’une tente, un policier prend des photos. "On documente, on cherche des indices. Car c’est ici qu’ont eu lieu les premières infiltrations de terroristes, très tôt le 7 octobre. On prend des photos des impacts de balles dans les portes des toilettes, dans les portes des frigos aussi où des jeunes s’étaient réfugiés. Ce n'est pas une scène de crime. C’est une scène de massacre", affirme le sergent Dean Oston. Au milieu des tentes, un van est retourné, incendié.

Et non loin de là, un homme gratte le sol. Il fait partie d’une unité spécialisée qui recherche des restes humains. "Là, il reste du sang. On le ramasse pour l’enterrer selon les rites de notre religion. Hier, on a retrouvé un doigt, un pied. C’est un travail difficile et éprouvant mais on doit le faire", explique-t-il. Il étudie aussi la fuite des festivaliers - leur direction - pour tenter de trouver des indices ou des cadavres. Plus loin dans le champ, on aperçoit des voitures abandonnées, portes ouvertes et criblées de balles.



Les lieux de la rave party où au moins 260 jeunes ont été tués par le Hamas.

