Comment Elon Musk est devenu l'homme le plus riche du monde ?

publié le 08/01/2021 à 21:05

Il avait petit à petit grimpé les marches, puis rejoint le top 3 des plus grandes fortunes du monde en septembre 2020. L'année 2021 s'annonce prometteuse pour Elon Musk qui est devenu l'homme le plus riche du monde, selon l’agence Bloomberg qui tient à jour un classement des milliardaires.

Jeff Bezos, le patron d'Amazon, n'est plus numéro 1. Celui qui détient le titre d'homme le plus riche de la planète depuis 2017, devant Bill Gates (Microsoft), Bernard Arnault (LVMH) et Mark Zuckerberg (Facebook), vient de se faire rattraper par le fantasque entrepreneur de 49 ans, Elon Musk.

Cette ascension fulgurante s'explique par la flambée des titres de Tesla à Wall Street, dont Elon Musk détient 18% des parts. L'action Tesla a vu sa valeur multipliée par plus de 7 en 2020. Ce qui permet alors à Elon Musk de détenir une fortune de 188,5 milliards de dollars. Celle du créateur d'Amazon, elle, s'élève à 1,5 milliard.

Fait remarquable, Elon Musk refuse son salaire minimum de 56.000 dollars chaque année chez Tesla. En janvier 2018, l'entreprise annonce qu'elle ne paierait rien à Elon Musk pendant les dix prochaines années : ni salaire, ni bonus, ni actions.

Des riches encore plus riches malgré la crise

La pandémie de coronavirus est un désastre économique pour la plupart des Américains, mais pas pour Elon Musk. Beaucoup de milliardaires se sont enrichis pendant la pandémie, mais personne n'a gagné autant que lui. Le directeur général de Telsa a gagné plus de 48 milliards de dollars entre le 18 mars et le 13 août 2020, soit une augmentation de sa fortune de plus de 197%, selon une nouvelle analyse du think tank, l'Institute for Policy Studies.

Mais ce n'est pas tout, la richesse d'Elon Musk devrait continuer de prendre de l'ampleur dans les mois à venir. Et, merci Joe Biden ? L’action en bourse a été dopée par l’élection de Joe Biden, qui promet de favoriser le développement des véhicules électriques aux États-Unis. L’action du groupe devrait systématiquement être incluse dans de nombreux produits financiers, ce qui devrait donner à Elon Musk encore plus de poids.