Elon Musk : "Quand j'étais enfant, je me répétais que je ne voulais pas rester seul"

publié le 12/09/2020 à 14:35

Elon Musk est un garçon solitaire. Tellement silencieux que ses parents vont croire longtemps qu'il est sourd. Un père et une mère pressés, trop accaparés l'un et l'autre par leur vie respective... Elon n'a pour seule interlocutrice qu'une gouvernante payée pour surveiller ses moindres faits et gestes.



Enfant sage qui dévore les ouvrages d'Isaac Asimov, cet auteur de science fiction qui raconte un futur peuplé de planètes lointaines et de robots. Enfant secret qui, en cachette, compulse des ouvrages sur la fabrication d'explosifs et de fusées, fabrique au fond d'un garage ou dans le jardin des bombes qui explosent sans prévenir, fasciné par la force de ces mélanges mortels. "Je suis encore surpris d'avoir tous mes doigts" dit-il souvent.

Elon Musk va longtemps garder le silence sur les sombres secrets de son père. Avant de le décrire comme le diable en personne dans le magazine "Rolling Stone". Un homme qui le battait quand il était petit - ce que réfutera l'intéressé - le persécutait psychologiquement et dégageait en permanence une sourde violence. "Vous n'avez pas idée de quelle façon il incarnait le mal... Je pense qu'il a commis tous les crimes possibles", dira l'entrepreneur.

Tous les crimes, jusqu'au crime de sang. Dans les années 80, le père d'Elon Musk est ainsi jugé pour avoir tué trois hommes qui ont essayé de pénétrer dans sa maison de Johannesburg pour le cambrioler, avant d'être acquitté au bénéfice de la légitime défense. Elon Musk ne va jamais réussir à se débarrasser de ce père sans morale et toxique.

Un homme rongé par ses angoisses

Elon Musk joue avec sa fortune et sait la faire fructifier. "Même à la maison il était là avec ses chiffres", confie Justine Wilson, sa première épouse, une Canadienne auteure de nouvelles et de romans. Ils se sont rencontrés alors qu'elle était en première année de littérature à la Queen's University et se sont mariés en janvier 2000. Justine est la première témoin de la métamorphose d'Elon Musk. De son basculement dans une autre vie: un luxueux appartement de 167 mètres carrés puis une villa de 600 mètres carrés dans les collines de Bel Air. Une voiture de sports, une McLaren F1, qui avoisine le million de dollars et un jet privé. Elon Musk est entré dans le club des people riches et célèbres.

Malgré les apparences, Elon Musk, corsaire de l'espace, coursé comme une rockstar par les paparazzi et toujours réponse à tout, Musk n'est pas sûr de lui. Impossible pour lui par exemple de se retrouver seul une minute. C'est chez lui une terreur permanente. "Quand j'étais enfant, je me répétais que je ne voulais pas rester seul. Je le redis encore aujourd'hui: je ne veux pas être seul" affirme t-il. Pour chasser son angoisse, Elon Musk multiplie les conquêtes et les compagnes. Après Justine Wilson, il s'est marié à la comédienne Talulah Riley, rencontrée dans un club dans le quartier de Mayfair à Londres. Elle décrira avoir fait la connaissance d'un homme en plein stress. Rongé par ses angoisses intérieures, les nuits sans sommeil, une alimentation dans le désordre, une mauvaise santé et des soucis financiers.

L'invité "Confidentiel" :

Olivier Lascar, Rédacteur en chef du pôle digital de science digital de "Sciences & Avenir".