Charles III : sa statue de cire entartée par des militants écologistes à Londres

Deux militants écologistes ont écrasé deux gâteaux au chocolat sur la statue de cire du roi Charles III, au musée Madame Tussauds de Londres, ce lundi 24 octobre. Sur son compte Twitter, l'association "Just stop oil", à laquelle appartiennent les militants, demande que le gouvernement suspende toutes les nouvelles licences et autorisations pétrolières et gazières.



Les deux jeunes, un homme et une femme, portaient des t-shirts sur lesquels étaient inscrits "Just stop oil", qui signifie "arrêtez le pétrole". Les militants de cette association étaient déjà à l'origine du lancer de soupe sur l'œuvre Les Tournesols de Van Gogh.

Depuis qu'il a été nommé roi du Royaume-Uni, Charles III est présenté comme un écologiste convaincu. Le Monde rapporte que durant son action l'un des militants a repris des propos prononcés par Charles III en 2019 qui soulignait que les jeunes générations "exigent des actions immédiates et non simplement des mots". Toutefois, son train de vie fastueux et ses nombreux déplacements en avion ont mis à mal l'image verte qu'il veut se donner.

