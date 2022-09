Charles III : la face cachée du nouveau roi d'Angleterre

Le sujet du jour. Prince écolo, mari infidèle, élève dissipé, beaucoup d'étiquettes ont collé à la peau du monarque lorsqu'il était encore prince. Sur sa personnalité en revanche, le nouveau roi se fait discret. La longévité du règne de sa mère, la reine Elizabeth II avait permis à celle-ci de se faire connaître auprès du peuple britannique, en commençant par sa passion pour les corgis, les chevaux et de son amour inconditionnel pour ses résidences de Balmoral et de Sandringham.

Pendant que la reine brille, Charles s'estompe. Un prince constamment dans l'ombre, attendant le jour où il héritera du titre suprême. Dans sa jeunesse, les tabloïds dressent de lui un portrait peu flatteur, le qualifiant d'enfant gâté de la couronne. Une image qui n'est pas au goût de ses majordomes, qui connaissent le roi Charles III mieux que personne.

Pour régner, le nouveau souverain devra imposer son style, une qualité mise au second plan tant qu'il était prince. Pourtant, dès son premier discours, le roi Charles III éclipse son image d'antan et expose une toute nouvelle image de la monarchie : vulnérable et sentimentale. Un héritier plus proche du peuple, où la carte de l'humanité aura une place importante durant son règne.

Pourquoi on en parle ? Qui est réellement le roi Charles III ? Quelles est sa personnalité ?

Citation. "C'est quelqu'un qui a des intérêts très éclectiques et c'est ce qui d'ailleurs le rend sympathique. Il a une passion dominante pour la botanique. Il a d'ailleurs créé dans l'une de ses propriétés un 'highgroove', un des plus beau jardin qui soit. Il se passionne pour l'anthropologie, pour l'architecture, c'est un fervent défenseur de la médecine douce. C'est un intellectuel, il peint des aquarelles, il a écrit des préfaces. Il se passionne pour beaucoup de choses", raconte Adelaïde de Clermont-Tonnerre, directrice de la rédaction du magazine Point de Vue.

>> Focus est un podcast d'actualité quotidien. Du lundi au vendredi, RTL prend un peu de temps, un peu de champ, pour mieux comprendre ce qui se passe autour de nous, mieux comprendre notre époque, grâce aux reporters, correspondants et experts de RTL.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info