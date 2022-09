Mort d’Elizabeth II : quand aura lieu le couronnement de Charles III ?

La reine est morte, longue vie au roi ! Au moment précis où Elizabeth II a rendu son dernier soupir, son fil aîné, le prince Charles, est devenu roi. Les règles de succession sont naturelles et instantanées, il n'y a aucunement besoin d'un rite quelconque pour que la couronne passe d'une tête à l'autre. C'est en sa qualité de roi que celui qui est devenu Charles III s'est exprimé publiquement à la télévision britannique pour rendre hommage à sa mère. C'est en sa qualité de roi qu'il a encadré les funérailles d'Elizabeth II suivies dans le monde entier.

Cependant, ce n'est pas parce que Charles III est déjà roi qu'il ne passera pas par la case couronnement. La cérémonie immuable qui a été enregistrée et diffusée pour la première fois par Elizabeth II, le 2 juin 1953 à l'abbaye de Westminster. Le couronnement de Charles III sera le premier couronnement de l'ère numérique et, ce rite ancien, ne manquera pas d'être un événement historique, regardé et commenté par des milliards d'être humains. Cependant, il va falloir attendre de longs mois avant d'assister à ce couronnement.

Tout d'abord, le Royaume-Uni ne peut entrer dans une période de célébrations quelques jours seulement après la mort de sa souveraine bien-aimée. Il faut qu'une assez longue période de deuil passe pour que l'on puisse envisager de faire la fête. Un couronnement doit être un événement joyeux et lumineux. Un couronnement est aussi une cérémonie qui nécessite une gigantesque organisation. Il faut pouvoir convier un maximum de dignitaires du monde entier (et parfois s'accommoder de leurs agendas), éviter les grandes réunions des chefs d'État, les célébrations religieuses, etc... Un vrai casse-tête pour Buckingham Palace.

Elizabeth II avait attendu plus d'un an entre son accession et son couronnement. La jeune princesse est devenue reine à la mort soudaine de son père le 6 février 1952. Son couronnement, millimétré et télévisé, a eu lieu en juin de l'année suivante. D'après les médias britanniques, Charles pourrait ne pas attendre aussi longtemps mais la période printanière ou estivale en 2023 pourrait être un créneau idéal pour la cérémonie. Une façon de laisser de la place au deuil et d'éviter les légendaires pluies londoniennes. La date officielle n'a pas été communiquée par le palais à l'heure où nous écrivons ces lignes.

Un roi... et une reine

Charles III sera couronné mais il ne sera pas le seul à recevoir une belle collection de pierres précieuses sur la tête ce jour-là. Le Royaume-Uni va retrouver une reine en la personne de Camilla qui sera élevée au rang de reine consort. D'après les premiers éléments collectés par nos confrères outre-Manche, Charles III pourrait faire le choix d'un couronnement moins grandiloquent et moins cher que celui de sa mère. Il en va de la respectabilité de la couronne en cette période difficile. Le roi sait qu'il doit faire entrer la monarchie dans une ère de modernité et de sobriété.

Charles III pourrait aussi convier les représentants de nombreuses communautés religieuses. Son premier discours a montré son attachement au caractère multiculturel du Royaume-Uni d'aujourd'hui. S'il est désormais le chef de l'Église anglicane, il souhaite être un roi pour toutes les fois de ses sujets. Une liste d'invités œcuménique pourrait être un symbole fort de son règne. C'est l'archevêque de Canterbury qui se chargera d'officier durant le couronnement. Tous les détails de ce couronnement sont déjà inscrit dans un plan officiel baptisé "Golden Orb".

