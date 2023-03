Carbonara, parmesan, tiramisu ne viendraient pas d'Italie, selon un historien

Saviez-vous que le vrai parmesan ne viendrait pas d’Italie mais de l’État américain du Wisconsin ? Ou que la recette de la carbonara aurait été inventée aux États-Unis et importé en Italie qu’après la Seconde guerre mondiale ? C’est en tout cas ce que rapporte le journal britannique Financial Times dans un article publié le 23 mars dernier. Et sans surprise, il a créé un scandale dans la péninsule italienne.



L'article se base sur l'ouvrage d'un Italien, Alberto Grandi, professeur d'économie de l'alimentation à l'université de Parme. Devenu un podcast, son best-seller s'intitule Dénomination d'origine inventée et démonte les mythes du marketing de la gastronomie italienne.

"On ne touche pas à ce patrimoine. On cherche à discréditer notre pays", a notamment réagi le secrétaire d'Etat à l'Agriculture. "Une attaque surréaliste au symbole de la cuisine italienne", a de son côté déclaré le premier syndicat agricole, la Coldiretti, qui voit une tentative de déstabilisation, alors que la gastronomie italienne attend d'être bientôt classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un enjeu important pour le gouvernement qui a fait de la défense du "Made in Italy" un de ses chevaux de bataille. Chaque année, les contrefaçons de produits italiens vendus dans le monde représentent un manque à gagner de 120 milliards d'euros pour le pays.

