Les infos de 12h30 - Mort de Benoît XVI : ce que l'on sait des funérailles

L'inquiétude autour de son état de santé n'avait cessé de croître depuis les appels à la prière lancés cette semaine par son successeur. Le pape émérite Benoît XVI est mort samedi 31 décembre, à l'âge de 95 ans, presque dix ans après sa renonciation. "L'un des embarras du Vatican des derniers jours est de savoir quel est le standard de ces obsèques. Sont-elles les mêmes que pour un pape régnant ? C'est tout à fait inédit", explique Jean-Marie Guénois, journaliste spécialiste de la papauté au Figaro au micro de RTL.



Les premières informations sur les funérailles ont été communiquées par le Saint-Siège. La dépouille de l'ancien pape sera exposée dans la Basilique Saint-Pierre, dès lundi 2 janvier au matin, afin que les fidèles puissent lui rendre un dernier hommage. Les obsèques de Benoît XVI auront lieu jeudi 5 janvier, place Saint-Pierre. Une cérémonie menée par le pape François. C'est une première dans l'Histoire, jamais un pape régnant n'avait célébré l'un de ses prédécesseurs.

"D'après ce que l'on a appris ce matin, il y aura de la simplicité, je crois que c'est ce que voulait Benoît XVI pour ces obsèques" analyse Jean-Marie Guénois. Il ajoute : "Et une certaine dignité : cet homme a été pape pendant une dizaine d'années, et il a été au service de Jean-Paul II pendant 25 ans, comme véritable numéro deux de son pontificat. Un grand pape, auquel l'Église va rendre un hommage simple, humble, mais digne."

L'Église de France annonce qu'elle va rendre hommage à Benoît XVI avec des messes et des célébrations organisées dans les diocèses et les paroisses. Il s'agit, pour la Conférence des Évêques de France, de "rendre grâce à ce qu'il a apporté à l'Église et au monde".

