À 9 h 34, samedi 31 décembre 2022, le pape émérite Benoit XVI s'est éteint dans son monastère du Vatican, presque dix ans après sa renonciation. Son successeur François présidera ses funérailles jeudi 5 janvier 2023. Le corps de Benoît XVI sera ensuite inhumé dans une crypte de la Basilique Saint-Pierre.

Au Vatican, des milliers de fidèles se sont rassemblés, samedi après-midi, pour exprimer leur tristesse. La police a fermé la place Saint-Pierre pendant plusieurs heures en raison de la foule amassée devant la basilique. L'annonce de la mort du pape était attendue, compte tenu de la dégradation de son état de santé.

Les fidèles ont regretté ce grand personnage de l'Église catholique. "C'est une perte immense d'un homme qui faisait presque partie de la famille", a témoigné une femme. Dès lundi 2 janvier, des milliers de personnes seront rassemblées afin de se recueillir devant la dépouille du pape défunt, qui sera placée dans la basilique Saint-Pierre.

Toute la journée, les dirigeants du monde entier ont salué la mémoire de Benoît XVI. "Il a œuvré avec âme et intelligence pour un monde plus fraternel", a écrit Emmanuel Macron. En Italie, Giorgia Meloni a rendu hommage à "un géant de la foi et de la raison".



À écouter également dans ce journal

Climat - Le 31 décembre 2022 est le plus chaud jamais enregistré en France, avec une moyenne de 13,9 °C jour et nuit. Plus de 90 records mensuels de douceur ont été battus à travers l'Hexagone.

Nouvel an - Plus de 500.000 personnes sont attendues dans la soirée sur les Champs-Élysées. La fête aura lieu, après deux ans marqués par les restrictions sanitaires.

Santé - Avec une triple épidémie et la grève des médecins libéraux, les hôpitaux sont en tension. Le SAMU anticipe 30 % d'appels en plus pour la soirée du réveillon.

