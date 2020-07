et AFP

publié le 23/07/2020 à 23:32

Voilà maintenant deux semaines que le président brésilien Jair Bolsonaro a été testé positif à la Covid-19. Si son état de santé "évolue bien" selon la présidence, le chef d'État de 65 ans était toujours positif ce mercredi 22 juillet, a annoncé la présidence brésilienne.

En conséquence, son programme officiel est suspendu. Jair Bolsonaro est attendu dans les États de Bahia et de Piaui (nord-est) mais ces visites ont été annulés d'après des conseillers de presse de la présidence.

Le président, qui n'a eu de cesse depuis le début de la pandémie en mars de critiquer le confinement, a jugé sa propre quarantaine "horrible" et souhaite retrouver au plus vite sa liberté de mouvement.

Lundi, il est même sorti de sa résidence et est parti à la rencontre des sympathisants gardant deux mètres de distance. Pourtant, on l'a vu abaisser son masque, et tenir l'hydroxychloroquine comme le médicament miracle au virus qui décime actuellement le pays. Au total ce sont 2,16 millions de personnes qui ont été contaminées au Brésil.

Le président Bolsonaro, qui a longtemps qualifié la pandémie de "petite grippe", a été très critiqué pour son attitude dans la crise sanitaire qui a fait officiellement près de 81.500 morts au Brésil, le deuxième pire bilan au monde derrière les Etats-Unis.