Les infos de 6h - Attaque du Hamas sur Israël : "On doit retourner protéger notre famille", dit un franco-israélien sur le départ

Meyer Habib, député de la 8e circonscription des Français de l'étranger a annoncé sur RTL avoir informé le Quai d'Orsay qu'un troisième Français avait été tué par le Hamas et qu'une quinzaine de Français étaient portés disparus. Ils pourraient se trouver parmi les otages que le Hamas a promis d'exécuter après chaque nouvelle frappe sur la bande de Gaza, désormais complètement assiégée par l'armée israélienne : plus d'approvisionnement en eau, en électricité et en gaz. "Ce n'est que le début", a affirmé dans la soirée lundi le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu, qui promet de vaincre le Hamas.

300.000 réservistes ont été appelés en renfort, une mobilisation sans précédent. "On reçoit un message sécurisé d'un organisme officiel en Israël qui nous dit oralement qu'on est convoqué à arriver le plus rapidement possible à la base pour les réserves d'urgence. On a une caserne d'affiliée pour récupérer tout notre équipement de base, nos armes, gilet pare-balles, tout ça, et ensuite, selon les consignes, on va être envoyé soit au sud, au nord, probablement au sud", nous explique ce Franco-israélien sur le départ à l'aéroport de Roissy, en région parisienne.

"On n'arrive plus à dormir, on n'arrive plus à manger, on n'arrive plus à profiter, on a l'estomac noué, on a besoin de retourner protéger notre famille et nos amis et protéger la maison. J'ai des amis qui sont encore en service obligatoire, qui ne me répondent pas, qui servaient dans des bases, qui ont été infiltrées par les terroristes. Donc a priori, ça veut dire qu'ils sont à Gaza et qu'ils ont été kidnappés. On a un commandant qui a été tué. On découvre des nouvelles terribles toutes les heures, toutes les minutes, ça ne s'arrête plus", ajoute-t-il.

