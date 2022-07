Les Japonais en deuil, le monde également. Vendredi 8 juillet, l'ex-Premier ministre japonais Shinzo Abe a été assassiné lors d'un rassemblement politique dans l'ouest du pays. Quelques instants plus tard, Emmanuel Macron a réagi sur Twitter. "Le Japon perd un grand Premier ministre", a-t-il écrit.

"Au nom du peuple français, j'adresse mes condoléances aux autorités et au peuple japonais après l'assassinat de Shinzo Abe. Le Japon perd un grand Premier ministre, qui dédia sa vie à son pays et œuvra à l'équilibre du monde", a déclaré le président Macron.

Dans un communiqué, le palais de l'Élysée a rappelé que les deux homologues Macron avaient entretenu "de très bonnes relations jusqu'au départ de celui-ci du gouvernement en septembre 2020". Ces discussions bilatérales "ont contribué à rapprocher la France et le Japon et à intensifier leurs coopérations face aux défis mondiaux et pour garantir la stabilité et prospérité de l'espace indo-pacifique", poursuit-on.

Plusieurs rencontres entre Macron et Abe

Les deux hommes se sont rencontrés deux fois à Paris à l'occasion de visites bilatérales du Premier ministre japonais en octobre 2018 et avril 2019. Emmanuel Macron s'était quant à lui rendu à Tokyo pour rencontrer Shinzo Abe en juin 2019 en marge du sommet du G20 à Osaka. Ils s'étaient par ailleurs rencontrés à plusieurs reprises lors de sommets internationaux : lors de plusieurs G20 (à Hambourg en 2017 et Buenos Aires en 2018), et lors de G7 (à Taormina en 2017, La Malbaie en 2018 et Biarritz en 2019).

L'Élysée a en outre rappelé "la vitalité et la richesse" des "relations culturelles" entre la France et le Japon, avec notamment l'organisation de la "Saison de la France au Japon" en 2021.

L'ancien président Nicolas Sarkozy, au pouvoir entre 2007-2012, a également loué dans un tweet "un grand dirigeant qui aura marqué le Japon de son empreinte". Et ce, bien qu'il n'aient pas eu à négocier entre eux de manière pérenne, Nicolas Sarkozy ayant été au pouvoir lors du premier retrait de Shinzo Abe. "L'effroyable assassinat dont a été victime Shinzo Abe m'attriste profondément. J'ai aujourd'hui une pensée émue pour sa famille et pour le peuple japonais", a-t-il ajouté.

