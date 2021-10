Taïwan : "Oui, la Chine est une menace militaire", explique l'ancien ministre Alain Richard

Parler de Taïwan, "ça oblige à parler un peu de comment les autorités communistes de Pékin s'expriment vis-à-vis du monde, annonce d'emblée Alain Richard. Ils ont le principe qu'ils ont la légitimité internationale sur l'ensemble de la Chine", Or, "la Chine a toujours dit : 'un jour nous reprendrons Taïwan pour que la Chine soit entière'", souligne aussi l'ancien ministre de la Défense (1997-2002), sénateur du Val d’Oise (groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, affilié à La République En Marche), de retour de Taipei.

"Taïwan a beaucoup évolué, a beaucoup progressé économiquement puis politiquement et socialement, explique l'homme de 76 ans. C'est devenu, ce qui n'était pas le cas au départ, une vraie démocratie, un pays très développé". C'est aussi devenu un géant économique, "le 21e PIB du monde".

Y a-t-il une menace militaire objective de la Chine concernant Taïwan ? "Oui, répond Alain Richard. La disproportion des forces est là et elle est là depuis longtemps. Il y a eu des incidents militaires à différentes époques (...) Ces dernières années, la Chine a fortement développé et perfectionné son appareil militaire (...) et manifeste de façon beaucoup plus explicite sa volonté de s'en servir. Ils sont menaçants vis à vis de Taïwan et vis-à-vis de tous leurs voisins".

C'est un sujet pour le monde entier Alain Richard

Le président groupe d'amitié France-Taïwan au Sénat est en revanche "plus réservé sur l'idée du déclenchement de la guerre. Taïwan non seulement a des capacités de défense très sérieuses, auxquelles la France a contribué, et bénéficie d'un soutien des États-Unis, pour des raisons anciennes mais aussi parce que - et là j'en viens aussi à la France - il y a un enjeu de prévention de conflit dans l'ensemble de la zone indo-pacifique".

Pour le prédécesseur de Michelle-Alliot Marie à la Défense, cette région est bien "la plus explosive de la planète". "La puissance que s'est donnée la Chine et le langage international qu'elle exprime conduisent à supposer que sa volonté est de changer l'ordre politique de son environnement immédiat et d'accéder au grand large du Pacifique. C'est un sujet pour le monde entier".